Samsung представила флагманский игровой монитор Odyssey Neo G9

27 июля 2021, 11:15

Компания Samsung Electronics официально представила флагманский монитор Odyssey Neo G9 — первую в мире вогнутую игровую панель с подсветкой Mini-LED. Гигантская новинка имеет размер 49 дюймов по диагонали и обладает радиусом кривизны 1000R.



Устройство выполнено по технологии Quantum Mini LED. Благодаря использованию массива микроскопических светодиодов реализована система локального затемнения на основе 2048 зон с независимой регулировкой. В то же время за счёт средств Quantum HDR 2000 обеспечивается пиковая яркость до 2000 кд/м2. Статическая контрастность равна 1 000 000:1.

Монитор обладает разрешением 5120 × 1440 пикселей при соотношении сторон 32:9. Время отклика GTG составляет 1 мс, частота обновления — 240 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



Реализована поддержка AMD FreeSync Premium Pro; кроме того, говорится о совместимости с NVIDIA G-Sync. Эти системы помогают поднять плавность игрового процесса и устранить эффект разрыва кадра.

Монитор выполнен в корпусе белого цвета, в тыльной части которого предусмотрена подсветка с пятью эффектами. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана.



Новинка снабжена интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя разъёмами HDMI 2.1 и концентратором USB. Допускается монтаж на стену.

В продажу модель Odyssey Neo G9 поступит 9 августа по цене приблизительно 2500 долларов США.

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