Частота обновления вогнутого игрового монитора Pixio PXC348C достигает 144 Гц

3 февраля 2022, 10:45

Молодая американская компания Pixio, сформированная в 2016 году, представила монитор PXC348C, предназначенный для использования в составе игровых систем.

Новинка уже доступна для заказа по цене около 450 долларов США.

Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R, благодаря чему достигается более глубокий эффект погружения в виртуальное пространство. Применена 34-дюймовая матрица VA с разрешением UWQHD (3440 × 1440 пикселей).



Для устройства заявлен 131-процентный охват цветового пространства sRGB и 96-процентный охват пространства DCI-P3. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



Монитор обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика в 1 мс. Показатели яркости и контрастности — 450 нит и 4000:1. Предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая помогает поднять плавность игрового процесса за счёт устранения разрывов кадра.





Панель наделена двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъёмом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C с возможностью подачи до 65 Вт энергии на подключённое устройство. Кроме того, есть стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.



В тыльной части корпуса имеется многоцветная подсветка RGB. За снижение нагрузки на глаза отвечают технологии Flicker Free и Blue Light Reduction.

(С) 3dnews.