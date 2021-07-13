Cooler Master представила игровые мониторы с диагональю до 34 дюймов

13 июля 2021, 11:15

Компания Cooler Master расширила ассортимент мониторов для игровых настольных станций, анонсировав сразу четыре модели — GM27-FQS, GM32-FQ, GM27-CFX и GM34-CWQ.

Первые две новинки имеют традиционную плоскую форму. Размер составляет соответственно 27 и 32 дюйма по диагонали. Устройства обладают разрешением 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату QHD. Частота обновления достигает 165 Гц.



Панели GM27-CFX и GM34-CWQ получили вогнутый экран с диагональю 27 и 34 дюйма. Радиус кривизны в обоих случаях равен 1500R, благодаря чему достигается более полное погружение в виртуальное пространство. Более компактный из двух мониторов имеет разрешение 1920 × 1080 точек и частоту обновления 240 Гц, более крупный — 3440 × 1440 пикселей и 144 Гц.

Все новинки обладают временем отклика в 1 мс (MPRT). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Средства адаптивной синхронизации помогают устранить эффект разрыва кадра и повысить общую плавность игрового процесса.



Охват цветового пространства DCI-P3 в зависимости от модели варьируется от 90 % до 95 %. Новинки поступят в продажу в четвёртом квартале нынешнего года по цене от 350 до 550 долларов США.

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