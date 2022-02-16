Cooler Master представила 27-дюймовый монитор GP27-FQS с подсветкой Mini LED

16 февраля 2022, 11:15

Компания Cooler Master представила 27-дюймовый игровой монитор GP27-FQS с подсветкой Mini LED. Новинка построена на матрице IPS с технологией квантовых точек производства компании AU Optronics и предлагает поддержку разрешения 2560 × 1440 пикселей.

Производитель заявляет для новинки 99-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2, яркость до 600 кд/м2 в режиме SDR, до 1200 кд/м2 в режиме HDR, а также показатель статичной контрастности 1000:1. Панель обладает 576 локальными зонами подсветки Mini LED. Характеристики новинки позволяют ей соответствовать стандарту DisplayHDR 1000.



Частота обновления дисплея Cooler Master GP27-FQS составляет 165 Гц. Среднее время отклика равно 1 мс. Новинка поддерживает технологию FreeSync Premium для более плавной передачи изображения без разрывов кадров.

В оснащение монитора входят один разъём DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC, два HDMI 2.1, один USB Type-C с функцией передачи до 90 Вт питания, один USB Type-B и два USB Type-A. Также монитор оборудован двумя динамиками мощностью по 2 Вт каждый. В комплекте имеется удобная подставка с возможностью изменения высоты, наклона и поворота дисплея.