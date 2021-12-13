Анонсирован 27-дюймовый монитор Pixio PXC277 с разрешением 1440р

13 декабря 2021, 11:45

Компания Pixio выпустила монитор PXC277, предназначенный для применения в составе игровых систем. Панель выполнена на матрице формата WQHD размером 27 дюймов по диагонали.

Разрешение составляет 2560 × 1440 точек. Яркость достигает 350 кд/м2, контрастность — 4000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Монитор обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Матрица имеет вогнутую форму с радиусом кривизны 1500R. За счёт этого обеспечивается более глубокий эффект погружения в виртуальное пространство.



Реализована технология AMD FreeSync Premium. Она устраняет нежелательный эффект разрыва кадра и повышает плавность игрового процесса. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана.



Для подключения источников сигнала предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. Кроме того, есть порты USB для периферии и стандартное 3,5-мм аудиогнездо.

Реализованы технологии Flicker Free и Low Blue Light. Первая устраняет мерцание, а вторая отвечает за сокращение интенсивности вредного излучения в синей части спектра. Это помогает понизить усталость глаз во время продолжительной работы.

(С) 3dnews.