Iiyama представила игровой монитор формата WQHD с частотой обновления 165 Гц

23 апреля 2021, 12:45

Компания Iiyama расширила ассортимент мониторов G-Master Red Eagle, предназначенных для игровых настольных систем: дебютировала модель с обозначением GB2770QSU, выполненная на 27-дюймовой матрице Fast IPS.

Панель соответствует формату WQHD — 2560 × 1440 пикселей. При этом время отклика равно всего 0,5 мс, а частота обновления достигает 165 Гц. За обеспечение плавности игрового процесса и устранение эффекта разрыва кадра отвечает технология AMD FreeSync.



Новинка имеет сертификацию DisplayHDR 400; максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Контрастность равна 1000:1.



Сигнал может подаваться через интерфейсы HDMI и DisplayPort. Присутствуют также концентратор USB и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.



Упомянута функция Black Tuner, улучшающая видимость тёмных сцен: это позволяет получить преимущество над соперниками в виртуальном пространстве. Кроме того, имеются средства Flicker-Free и Blue Light Reducer, снижающие нагрузку на глаза во время многочасовых игровых баталий.



Сроки начала продаж и цена модели G-Master Red Eagle GB2770QSU не уточняются.

(С) 3dnews.