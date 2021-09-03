BenQ представила игровой QHD-монитор Mobiuz EX3210R с частотой обновления 165 Гц

3 сентября 2021, 11:15

Компания BenQ анонсировала монитор игрового уровня Mobiuz EX3210R с диагональю 31,5 дюйма. В основу новинки положена матрица VA вогнутой формы с радиусом кривизны 1000R.



Панель соответствует формату QHD, то есть, обладает разрешением 2560 × 1440 пикселей. Яркость составляет до 400 кд/м2, контрастность — 2500:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



Для монитора заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Частота обновления достигает 165 Гц, а время отклика равно 1 мс. Реализована технология AMD FreeSync Premium Pro, помогающая повысить плавность игрового процесса.



В оснащение входит аудиосистема со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый и сабвуфером на 5 Вт. Есть два разъёма HDMI 2.0, интерфейс DisplayPort 1.4 и концентратор USB 3.0 для подключения периферии.



Система Black eQualizer улучшает контрастность и яркость тёмных сцен без излишнего высвечивания светлых участков. Защиту зрения пользователя во время многочасовых игровых сеансов обеспечивают средства Flicker-free и Low Blue Light: они устраняют мерцание и сокращают интенсивность синего цвета подсветки.





Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять высоту в пределах 100 мм. При помощи крепления VESA монитор можно подвесить на кронштейн.

(С) 3dnews