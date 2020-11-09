Игровой монитор MOBIUZ EX2710

9 ноября 2020, 14:45

Лучшая команда разработчиков BenQ создала линейку мониторов MOBIUZ , воплощающих все необходимое для впечатляющего игрового процесса.

Обладая функциями, которые обеспечивают плавный игровой процесс и оптимизируют производительность, MOBIUZ дарит возможность насладиться в полной мере самыми сложными играми современности. Благодаря HDRi вам гарантированы потрясающие цвета, контрастность и детализация, а непревзойденные динамики TreVolo от BenQ обеспечивают потрясающее качество звука. Собранные воедино, они образуют непревзойденную комбинацию, которая поразит вас как визуально, так и на слух.

Благодаря встроенному датчику, который определяет уровень освещенности окружающей среды и анализирует контент вы получаете безупречно детализированные HDR-изображения на экране. Настраиваемая цветопередача, контрастность и четкость изображений добавляют реалистичности игровому процессу.Игровые мониторы MOBIUZ предлагают технологию Variable Refresh Rate (VRR) которая устраняет разрывы изображений и прерывания видео для плавного игрового процесса. Наслаждайтесь быстрым временем отклика монитора и вы никогда больше не пропустите важные моменты в игре.