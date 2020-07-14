Игровые мониторы BenQ MOBIUZ

14 июля 2020, 10:15

BenQ, ведущий мировой производитель цифровых визуальных решений, объявила о выпуске первых мониторов игровой серии MOBIUZ, модели EX2710 и EX2510.В MOBIUZ удачно сочетаются преимущества технологии HDRi с эффектом полного погружения в происходящее на экране, специально разработанныединамики с высоким качеством звучания TreVolo, и запатентованная технология для защиты зрения BenQ Eye-Care. Все это гарантирует вам недоступные ранее увлекательные виртуальные приключения."MOBIUZ раскрывает ваше воображение и полностью погружает в виртуальный мир, как никогда раньше", - комментирует Конвей Ли (Conway Lee), президент корпорации BenQ."Эксклюзивные характеристики в области функциональности, такие как интеллектуальная технология HDRi, специально разработанные динамики от нашей знаменитой команды специалистов TreVolo, дополнены инновационными игровыми возможностями и функционалом защиты зрения Eye-care, чтобы вы полностью погружались в захватывающий игровой мир".Благодаря встроенному датчику в новых моделях мониторов EX2710 и EX2510, который определяет уровень освещенности окружающей среды и анализирует контент вы получаете безупречно детализированные HDR-изображения.Эксклюзивная технология HDRi оптимизирует контрастность и четкость изображений, обеспечивая потрясающую детализацию даже в темных областях. При этом светлые участки не пересвечены.Серия BenQ MOBIUZ, покоряет геймеров множеством игровых возможностей без визуальных недостатков, создавая потрясающую цветопередачу, сбалансированное и насыщенное изображение.Игровые мониторы MOBIUZ также оснащены высококачественными колонками TreVolo, специально разработанными специалистами BenQ, которые обеспечивают впечатляющие звуковые ощущения и добавляя реалистичности игровому процессу.Для максимального комфорта, в мониторах используются специальные функции, такие как 20-ступенчатая настройка цвета для различных видов игр и Black eQualizer для осветления темных углов и теней, помогающий геймерам с легкостью находить предметы и обнаруживать скрытых врагов в игре.Благодаря функции Scenario Mapping, монитор автоматически определит подключаемые источники и сохранённые геймерами настройки.Предустановленная функция Quick OSD и пятикнопочный джойстик 5-Way Navigator обеспечивают быстрый и легкий доступ ко всем настройкам меню.В дополнение к быстрому отклику FreeSync Premium, игровые мониторы MOBIUZ предлагают технологию Variable Refresh Rate (VRR) которая устраняет разрывы изображений и прерывания видео для плавного игрового процесса.Новые игровые мониторы BenQ MOBIUZ EX2710 и EX2510 в сочетании с эксклюзивным функционалом для защиты зрения BenQ Eye-Care подарят удовольствие от полного погружения в игровой процесс.