Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ

Компания BenQ разработала уникальный функционал по защите зрения, который будет заботиться о комфорте ваших глазах каждый раз, когда вы используете монитор BenQ.
Технологии компании BenQ разработанные специально для защиты зрения:
BRIGHTNESS INTELLIGENCE- автоматические настройки яркости для комфорта глаз.
BRIGHTNESS INTELLIGENCE PLUS- настройка яркости монитора и цветовой температуры для четкого и комфортного изображения.
LOW BLUE LIGHT решает проблему воздействия синего света на глаза.
FLICKER-FREE – отсутствие мерцания изображения для меньшей утомляемости глаз.
E-PAPER MODE – режим для длительного чтения с экрана.
EYE REMINDER – напоминает, что пора дать глазам отдохнуть.