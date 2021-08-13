Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ

13 августа 2021, 12:45

Компания BenQ разработала уникальный функционал по защите зрения, который будет заботиться о комфорте ваших глазах каждый раз, когда вы используете монитор BenQ.

Технологии компании BenQ разработанные специально для защиты зрения:

BRIGHTNESS INTELLIGENCE- автоматические настройки яркости для комфорта глаз.

BRIGHTNESS INTELLIGENCE PLUS- настройка яркости монитора и цветовой температуры для четкого и комфортного изображения.

LOW BLUE LIGHT решает проблему воздействия синего света на глаза.

FLICKER-FREE – отсутствие мерцания изображения для меньшей утомляемости глаз.

E-PAPER MODE – режим для длительного чтения с экрана.

EYE REMINDER – напоминает, что пора дать глазам отдохнуть.