BenQ GW2785TC – монитор для дома и офиса со встроенными цифровым микрофоном

14 февраля 2022, 12:15

Монитор BenQ GW2785TC отлично подойдет для проведения офисных совещаний благодаря встроенному микрофону с функцией шумоподавления.

Монитор отфильтрует внешние шумы и повысит четкость голоса позволяя коллегам и клиентам хорошо вас слышать. Новый 27-дюймовый монитор с тонкими рамками GW2785TC обладает расширенным функционалом по защите зрения от BenQ. Монитор легко регулируется по высоте, углу наклона и повороту экрана, что позволяет создать комфортные условия для работы и учебы.Порт USB-C обеспечивает быструю передачу аудио и видеофайлов, а так же быструю зарядку 60Вт по одному кабелю.