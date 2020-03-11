11 марта 2020, 12:15

Новый культовый монитор для киберспорта BenQ Zowie XL2746S BenQ Zowie XL2746S - это киберспортивный монитор, предназначенный специально для тех, кто увлечен шутерами, где каждая мелочь может стать ступенькой, ведущей к победе.

Отличительной особенностью монитора BenQ Zowie XL2746S является высокая частота обновления 240 Гц, с такой частотой потеря времени на важном участке вывода изображения сведена к минимуму. Вы можете контролировать каждую деталь в движении и наслаждаться плавным игровым процессом.

В мониторе реализована усовершенствованная технология BenQ ZOWIE DyAc+ (Dynamic Accuracy), которая равномерно отображает движущуюся картинку, предоставляя вам честное конкурентное преимущество во время игры.

BenQ Zowie XL2746S имеет широкий набор функций, который дает вам неоспоримые преимущества в киберспорте:

- функция Black eQualizer, для улучшения видимости

- функция Color Vibrance, позволяющая настроить монитор точно так, как нужно для конкретной игры.

- специальные боковые панели

- переключатель S Switch, обеспечивающий удобный доступ к настройкам монитора