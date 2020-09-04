Как совместить киберспорт и здоровье?

4 сентября 2020, 12:51

Киберспорт стал огромной индустрией под стать другим профессиональным видам спорта. Согласно исследованию Research and Markets, к 2023 году рынок киберспортивных игр достигнет 2,17 миллиарда долларов. В этом прогнозе учитываются различные источники прибыли: продажа прав на трансляцию и билеты на игры, продажа памятных вещей, спонсорство, издательские сборы и прямая реклама. Другие же агентства прогнозируют еще более взрывной рост. Например, Superdata опубликовала прогноз, согласно которому уже к 2022 году получится выйти на уровень 2,3 миллиарда долларов.





Рост киберспорта



В 2020 году мировая экономика киберспорта, по данным Newzoo, принесет доход в размере 1,1 миллиарда долларов, рост в годовом исчислении составит 15,7%. Большая часть этих доходов (74,8%) будет поступать от спонсорства и прав СМИ, что составит 822,4 миллиона долларов, на 17,2% больше, чем в прошлом году. Мировая аудитория киберспорта в этом году достигнет 495,0 млн человек, из них 222,9 млн киберспорта - профессионалы и еще 272,2 миллиона любителей. В 2020 году средний доход профессиональном киберспортсмена составит 4,94 доллара, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. По мере развития рынка киберспорта будут улучшаться и реализоваться новые методы монетизации. Точно так же вырастет количество местных соревнований, лиг, в то же время будет расти и количество сделок с правами СМИ, поэтому ожидается, что средний доход на одного профессионала будет вырастет до 5,27 долл. к 2023 году.



Украинский киберспорт находится в мировом тренде. Отечественные команды постоянно участвуют в различных турнирах и завоевывают призовые места и неплохие деньги. В то же время, Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) за следующие 5 лет планирует привлечь до 100 млн долл инвестиций на развитие киберспорта. 42 млн грн уже инвестировано в развитие киберспортивного отеля на инфраструктурной базе гостиницы "Днепр". Здесь собираются устраивать крупные международные состязания по различным игровым дисциплинам.



Как поддержать здоровье



В то же время необходимо заметить, что киберспортсмены подвергаются огромным физическим и эмоциональным нагрузкам. Поскольку игроки посвящают часы совершенствованию своих игровых способностей, их реальное здоровье может пострадать. Будь то сидение в течение длительного времени с плохой осанкой, повышенный стресс после серьезной потери или отсутствие постоянного спокойного сна, неблагоприятные последствия игр могут серьезно ухудшить общее состояние здоровья игрока.



Было доказано, что регулярные упражнения улучшают общее настроение, снижая риск депрессии, беспокойства и других форм психического стресса. Высокий уровень конкуренции среди киберспортсменов может вызвать огромный физиологический стресс. Упражнения могут помочь смягчить эти факторы стресса и обеспечить стабильность настроения при соревнованиях на высоком уровне. Регулирование физиологического стресса - важный компонент оптимизации соревновательных результатов.



Умение использовать положительные аспекты физиологического стресса для обеспечения конкурентного преимущества является ключевым для киберспортсменов, и упражнения могут быть средством достижения этих целей. Влияние физических упражнений на психическое здоровье является глубоким с субъективной точки зрения, но также очевидно и на фундаментальном физиологическом уровне. Поскольку регулярные аэробные упражнения практически мгновенно влияют на нейрохимический состав организма, снижая уровень гормонов, связанных со стрессом, таких как кортизол и адреналин.



Эти гормоны отвечают за регулирование нашей частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и кровяного давления. Управление этими физиологическими реакциями на стресс жизненно важно для сохранения ясного ума во время соревнований. Кроме того, аэробные упражнения могут помочь увеличить выброс эндорфинов, дофамина, серотонина и норэпинефрина, которые способствуют общему ощущению хорошего самочувствия. Достижение высоких уровней положительных нейротрансмиттеров с помощью регулярных упражнений - один из самых безопасных и эффективных методов повышения работоспособности, которые может выдержать человеческий организм.



На протяжении многих лет исследования показали, что регулярные физические упражнения оказывают значительное положительное влияние на общую когнитивную деятельность человека. Было показано, что упражнения увеличивают объем избранных областей мозга, в частности префронтальной и височной коры, которые отвечают за развитое мышление и сохранение памяти. Кроме того, упражнения продемонстрировали положительное влияние на скорость психомоторной реакции или время реакции, улучшение запоминания и повышение исполнительной функции мозга, все это важные характеристики и функции, характерные для киберспортсменов.



Нейробиологи и специалисты по производительности обнаружили, что упражнения стимулируют высвобождение нейротрофического фактора мозга (BDNF), который представляет собой белок, облегчающий процесс, известный как нейрогенез. Содействуя нейрогенезу с помощью упражнений, резервы нейронов в гиппокампе увеличиваются, тем самым обеспечивая лучшую эмоциональную регуляцию, улучшение памяти и когнитивных способностей, а также улучшенную пространственную навигацию. Любой киберспортсмен согласится с тем, что эти функции мозга жизненно важны для оптимизации производительности.





Правильное положение



Поскольку киберспортсменам доводится подолгу сидеть за компьютером, то немаловажную роль играют столы с регулировкой высоты и эргономические кресла.



Так, стол с электронной регулировкой высоты успешно решает задачу комфортной работы , позволяя чередовать положения сидя и стоя в течение продолжительного времени. Для разработки оптимальных параметров создатели стола с изменяемой высотой консультировались с различными специалистами-медиками: ортопедами, нейрохирургами, флебологами и спортивными травматологами.



Стол с регулировкой высоты позволяет постоянно держать ровной спину, поскольку его высота подобрана соответственно вашему росту и не нужно склоняться к монитору. При этом уменьшается нагрузка на шейный отдел позвоночника, поскольку монитор всегда будет установлен правильно – на уровне глаз. В свою очередь, локтевые суставы в двух позициях сидя или стоя будут лежать на столешнице.



Специалисты заявляют, что эффективность работы за поднимающимся столом возрастает в среднем на 30%, а самочувствие и настроение улучшаются уже через месяц использования такого стола.



В свою очередь эргономичные кресла: