Team Razer заключает партнерство с мастерами киберспорта Ninjas in Pyjamas

11 августа 2021, 11:15

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров анонсировал партнёрство с известной киберспортивной командой Ninjas in Pyjamas (NIP).

Основанная в 2000 году в Швеции, она стала одним из главных игроков на мировой киберспортивной сцене и в сообществе соревновательных шутеров от первого лица (FPS).

Наиболее примечательная своими результатами в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и Rainbow Six: Siege (R6), NIP совсем недавно была названа чемпионом мира на Six Invitational 2021 в мае, обойдя некоторые из лучших команд в Siege. В апреле NIP потрясла мир CS:GO, подписав одного из лучших игроков, Николая «dev1ce» Ридтца из Astralis. Вместе с давними участниками REZ и Plopski команда с тех пор заняла второе место в турнире Flashpoint Season 3.«Я очень рад партнерству с NIP, это слияние двух гигантов киберспорта, — сказал Янн Сальседо, глава отдела киберспорта (EMEA) в Razer. — Razer — один из первых спонсоров киберспорта, еще до того, как соревновательные игры вообще стали называть «киберспортом», а NIP — одна из крупнейших и наиболее авторитетных киберспортивных организаций с блестящей историей успеха. Вместе мы сможем поднять киберспорт на новую высоту, предлагая поклонникам больше контента и новых продуктов».Будучи частью Team Razer, игроки NIP будут оснащены лучшим игровым оборудованием от Razer, в том числе отмеченными наградами периферийными устройствами, такими как мыши, гарнитуры и клавиатуры. Razer также будет тесно сотрудничать с игроками NIP на этапе исследования и разработки новых продуктов для киберспорта. Благодаря обратной связи и совместным тестированиям с NIP, Razer будет улучшать и разрабатывать новые первоклассные периферийные устройства, чтобы раздвинуть границы игровой производительности."Как одна из крупнейших киберспортивных команд в мире, Ninjas in Pyjamas стремится соревноваться на высшем уровне и показывать отличные результаты каждого из наших игроков каждый раз, когда они присоединяются к серверу, — сказал Хичам Чахин, генеральный директор Ninjas in Pyjamas. — Партнерство с Razer воодушевило наши команды выиграть все крупные трофеи, к которым мы стремились. Мы рады соревноваться под знаменем Team Razer и с нетерпением ждем сотрудничества с таким партнером-единомышленником, чтобы расширить наше присутствие на мировой киберспортивной арене».Поклонники команды теперь могут поддержать ее с помощью особой периферии Razer Customs, украшенной официальным дизайном NIP. К таким устройствам относятся мыши и коврики под маркой NIP, добавляющие новые возможности в существующую линейку продуктов Razer Customs, чтобы фанаты киберспорта могли представлять любимые команды через свои ПК.В июне Razer также представила BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition, официальную гарнитуру для Six Siege — специальную версию киберспортивной гарнитуры Razer, измененную с использованием специальной цветовой гаммы, а также культового логотипа Six Siege. Команда NIP по Rainbow Six: Siege будет оснащена этой гарнитурой во время соревнований за чемпионство на Six Invitational 2021.Team Razer постоянно расширяет свой состав, поэтому поклонники киберспорта могут рассчитывать на множество других интересных лицензионных продуктов Razer с дизайном из их любимых игр и команд.