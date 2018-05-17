Team Vitality присоединяется к Team Razer

17 мая 2018, 12:15

Razer и французская киберспортивная организация Team Vitality объявляют о начале стратегического сотрудничества.

Исходя из соглашения сроком на 12 месяцев, все команды Team Vitality, соревнующиеся на PC и консолях, будут использовать периферию от Razer.

Team Vitality была основана в 2013 году в виде взвода игроков в Call of Duty, и с тех пор расширилась до нескольких команд, выступающих в 10 различных играх на крупных чемпионатах, включая престижный LCS. Этой весной на LCS EU Spring 2018 команда заняла 4 место.Команда #1 из Франции состязается на Европейских и международных турнирах и недавно выиграла Gfinity Elite Series, Season 3 в дисциплине Rocket League. Команда Team Vitality по FIFA team великолепно выступила в прошлом году, заняв первое место на Ultimate Team Championship Series 2017 на PS4 и XBOX, а так же второе место на Ultimate Team Championship Series 2017 – Season 1 Europe.“Киберспорт продолжает расширятся, и наше соглашение с Team Vitality это показатель того, насколько глобальный охват он имеет на сегодняшний день,” говорит Yann Salsedo, Ведущий менеджер по киберспорту и соцмедиа в Razer. “Team Razer всегда ищет возможности сотрудничать с амбициозными и деятельными командами, и мы видим эти качества у Team Vitality.”В соотсветствии с 12-месячным соглашением, игроки Team Vitality будут использовать мыши, клавиатуры, гарнитуры и коврики от Razer на LCS и прочих турнирах. В дополнение к этому, Team Vitality займется производством материалов для соцсетей с участием периферии от Razer."Vitality, будучи ведущей киберспортивной организацией, с восторгом воспринимает сотрудничество с Razer,” заявляет Nicolas Maurer, генеральный директор Team Vitality. “Обе наших организации стремятся к совершенству, и мы готовы обеспечить более 50 наших игроков новейшим поколением устройств от Razer."