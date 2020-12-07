Razer объявляет о следующем пункте в своем мировом туре с Razer Invitational

Razer объявил о следующем месте проведения своей глобальной киберспортивной серии - Razer Invitational - Europe (RI-Europe), крупнейшем открытом турнире такого рода в ЕС.
Благодаря огромному успеху первого Razer Invitational – SEA ранее в этом году, а также волнению и воодушевлению в отношении Razer Invitational - LATAM, серия Razer Invitational продолжает свое турне по миру, а последнее мероприятие теперь запускается в Европе. Участвуя в серии инклюзивных турниров по Fortnite, игроки любого уровня подготовки, будь то новички, опытные игроки или настоящие профессионалы, могут объединиться с некоторыми из самых известных звездных стримеров региона и побороться за денежные и аппаратные призы.
«На Razer Invitationals в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке мы собрали тысячи игроков из 16 стран, чтобы принять участие в открытых турнирах, которые получили восторженные отзывы сообщества, — говорит Зубер Мохаммед, директор по маркетингу Razer. — Перенести эту инициативу в другие регионы по всему миру — это очевидный следующий шаг, и мы с нетерпением ждем, когда европейские геймеры подпишутся на свою собственную Razer Invitational. Мы знаем, что им понравятся соревнования и возможность отточить свои навыки в крупномасштабном мероприятии. Кто знает, может, мы откроем для себя новых Bugha или Zayt!»
В последние годы популярность киберспорта в Европе растет в геометрической прогрессии, и теперь в этом регионе живут одни из лучших киберспортсменов на планете. Благодаря авторитетным общемировым командам, подписывающим местных игроков, и новым командам, которые добиваются выдающихся успехов на мировой арене, поклонники киберспорта стали свидетелями некоторых запоминающихся и мощных соревнований. Сегодня Razer выводит киберспорт на новый уровень с RI-Europe, предлагая игрокам и сообществу новое соревнование, которое превзойдет стандартный киберспортивный турнир. Геймеры со всей Европы могут зарегистрироваться и соревноваться, чтобы с гордостью представлять свою команду, состав и нацию в полностью онлайн-виртуальном мероприятии.
Сохраняя доступ максимально открытым, турниры RI-Europe будут решаться в одной из самых популярных «королевских битв» всех времен - Fortnite. Razer решила поддержать растущее европейское сообщество Fortnite, проводя 6 недель интенсивных соревнований, каждую неделю проводя турнир с участием до 5000 участников, чтобы все они могли сразиться за денежные и вполне себе материальные призы от Razer и дружественных спонсоров, Intel, Seagate и Pringles.
RI-Europe начнется 5 декабря с того, что обещает стать безжалостно интересным показательным матчем между звездными европейскими стримерами, включая Krench Royale, Rogalik, Rafa и многих других. А чтобы укрепить открытый для всех характер RI-Europe, команда каждого стримера будет состоять из их же сообществ, что даст поклонникам шанс на славу вместе со своими героями.
Razer Invitational - Europe предлагает возможность каждому игроку, независимо от его опыта, принять участие в крупном мероприятии и побороться за победу. Но инклюзивность RI-Europe не ограничивается игроками, фанатам и зрителям тоже есть чем заняться.
На каналах Razer на YouTube, Facebook и Twitch при просмотре матчей в прямом эфире зрители могут выиграть призы, проголосовав за самого ценного игрока (MVP), а также они смогут принять участие в случайных розыгрышах и даже поучаствовать в небольших спидранах на кастомных картах в рамках небольшого дополнительного соревнования с другими зрителями и игроками. Прямые трансляции будут доступны на английском, немецком, французском, испанском, русском и польском языках.
У подписчиков турнира в социальных сетях Razer также будет много шансов что-то выиграть, поскольку на протяжении турнира проводится множество розыгрышей и конкурсов с призами от Razer, Intel, Seagate и Pringles.
Регистрация на RI-Europe откроется 26 ноября. С 10 декабря 2020 года по 30 января 2021 года будут организованы шесть турниров, каждый из которых сможет поддержать до 5000 игроков. Каждую неделю будет проходить 3 дня турниров, с квалификационными этапами и этапами плей-офф в первые два дня, а кульминацией - финалами - каждую субботу.
Для получения дополнительной информации о Razer Invitational - Europe, информации о регистрации и расписании квалификаций, каналах, за которыми следует следить и где смотреть турниры, посетите официальный веб-сайт RI-Europe или страницу команды Razer в Facebook.
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