Киберспортивные турниры становятся все популярнее на Донбассе

28 июня 2018, 11:05

Киберспорт получает все большее развитие во всем мире, затмевая своей популярностью классические виды спорта.

Многие страны начинают признавать его официальным видом спорта, и в него вкладывается все больше средств. Объясняется это охватившим весь мир увлечением этим видом соревнований, огромным количеством фанатов и игроков, строящихся киберстадионов, проводимых турниров. Киберспортивные турниры становятся все популярнее и среди жителей Донбасса.

Киберспорт уже стал самым популярным видом спорта в Азии, где регулярно проходят чемпионаты мира по разным дисциплинами. Здесь даже проходит своего рода киберспортивная Олимпиада, и вполне возможно киберспрорт однажды появится в программе Олимпийских игр. Киберспортивным центром Азии и одним из его центров во всем мире является столица Южной Кореи Сеул.

Очень активно киберспорт развивается и в Восточной Европе. Все больше игроков из Беларуси, России, Украины отмечаются серьезными достижениями и выигрывают миллионы долларов на мировых турнирах. Российская команда Virtus.Pro уже много лет считается одним из сильнейших киберспортивных сообществ в мире. Спортсмены из Восточной Европы обычно специализируются на Counter-Strike, World of Tanks, Dota 2, Hearthstone.

Во многих странах проводятся крупные национальные онлайн-киберсоревнования, а также региональные чемпионаты. Иногда такие мероприятия организуются на специальных киберстадионах, крупнейший их которых был в прошлом году открыт в Москве. Соревнования проходят также и в небольших клубах, а иногда просто онлайн. Часто они собирают тысячи киберспортсменов, разыгрывающих большие призовые фонды, и еще большее количество болельщиков.



Самые популярные кибеспортивные дисциплины

Киберспорт вместе с феноменальным ростом своей популярности развивается в разных направлениях, и некоторые дисциплины становятся очень популярными среди поклонников. Белорусская игра World of Tanks в версиях для компьютера и мобильных гаджетов стала одной из самых популярных кибеспортивных дисциплин, особенно среди игроков из России и Беларуси. Соперничают за высшие места с ними обычно игроки из других стран Восточной Европы или китайские кибеспортсмены.

Counter-Strike: GO не нуждается в представлении для всех тех, кто увлекался когда-либо компьютерными играми. CS многие годы остается самой крупной киберспортивной дисциплиной. Популярной игра стала среди игроков из России и Донбасса еще во времена своей версии 1.3 более 15 лет назад. Новая CS: Go имеет еще больше поклонников во всем мире. Турниры среди профессионалов по игре награждают победителей миллионами долларов призовых.

Карточные турниры также являются важнейшей дисциплиной в развитии e-sports. Самой популярной игрой во всем мире в этой нише является покер. В своей онлайн-версии он превзошел по популярности живые турниры и соперничает в размере своей аудитории с CS и Dota2. Соревнования по онлайн-покеру так популярны потому, что дают возможность выигрывать не меньшие деньги, чем в живом покере, и строятся не просто на удаче, а на психологических качествах, умении принимать правильные решения и навыках игроков. Кибертурниры PokerStars привлекают самую большую аудиторию в Европе, а команда профессионалов платформы всегда имеет несколько русскоязычных игроков.



Dota 2 – дисциплина киберспорта, которая уже несколько лет стремительно набирает популярность в мире e-sports. Игра является самой известной среди любителей Донбасса. Первый турнир был проведен на Донбассе в 2016 году, а уже в 2017 году состоялся крупный турнир, призовые которого составили 600 тыс рублей. Мировые чемпионаты по Dota 2 являются настоящим событием в мире киберспорта. Команда-победитель получает более $10 млн долларов. Украинская команда Natus Vincere выиграла чемпионат мира в 2011 году и еще дважды становилась второй. В прошлом году российские профессионалы из Virtus.Pro стали пятыми, выиграв чуть более $1 млн. Новый чемпионат мира пройдет в августе этого года в канадском Ванкувере.

Важной дисциплиной тажке является и карточная игра от Blizzard Hearthstone, которая была включена в программу крупного турнира в Донецке в 2017 году. Популярность этой достаточно новой игры растет, и ожидается еще больше турниров по Hearthstone, которые пройдут в ближайшее время.