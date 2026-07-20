Туркменские геймеры провели турнир по Counter-Strike 2 в пустыне Каракумы

20 июля 2026, 9:45

В Туркменистане любители киберспорта организовали необычный турнир по Counter-Strike 2 прямо среди песчаных дюн пустыни Каракумы.

Участники разместили компьютеры под открытым небом, подключив оборудование к электросети, а сами матчи прошли в формате дружеских встреч.



Организаторами выступили ашхабадский киберклуб LevelUp и Национальная федерация электронного спорта Туркменистана. По их словам, цель мероприятия - совместить киберспорт с отдыхом на природе и создать необычный формат, который уже вызвал широкий отклик в соцсетях.