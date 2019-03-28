SkiLL UA возьмет "под свое крыло" студенческий киберспорт в Украине

28 марта 2019, 11:45

Кибер спортивное сообщество SkiLL_UA, при поддержке LG Electronics и HyperX, создает первую в Украине студенческую киберспортивную лигу по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

В то время, как интерес к киберспорту остается на высочайшем уровне, одна из самых многочисленных и активных категорий игроков – парней и девушек от 16 до 25 лет – всё еще остается без собственной лиги и постоянных киберспортивных мероприятий. Киберспортивное сообщество SkiLL_UA предоставит всем украинским студентам возможность развить игровые навыки, а также проверить свои силы в серии турниров, объединенных в единую Украинскую Студенческую Лигу – Ukrainian Students League.SkiLL_UA, совместно с компанией LG и производителем периферии для геймеров HyperX, при поддержке одесского городского головы, проведет два больших турнира по дисциплине CS:GO. Отборочные игры к первому турниру пройдут в онлайне в апреле, а финальная стадия состоится в мае в Одессе. Второй турнир пройдет уже осенью: отборочные начнутся в октябре (онлайн), а финальная стадия - в ноябре, также в Одессе. Кроме этого, все желающие смогут принять участие в серии мелких ежемесячных онлайн турниров, которые пройдут с июня по сентябрь 2019 года.Согласно формату, за каждое успешное выступление на турнире (и крупном, и мелком) командам будут начисляться SkiLL Points, по сумме которых две лучшие команды из каждой группы областей Украины будут приглашены на Гранд Финал с внушительным призовым фондом, который пройдет в Одессе 13-14 января 2020 года.Украинская Студенческая Лига охватывает всю Украину, территория которой условно поделена на четыре группы областей:Запад (Ужгородская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская, Волынская, Ровенская, Хмельницкая);Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, а также Крым);Восток (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Полтавская);Центр (Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская).Участники турнира должны быть “действующими” студентами любого высшего учебного заведения Украины.