Джейк Stewie2k Йип рассказал о своих планах относительно перехода в Valorant

CS:GO - довольно старая игра, которая хоть и медленно, но верно утрачивает былую популярность. Сегодня все больше и больше профессиональных игроков постепенно покидают Counter Strike и переходят играть в другие проекты. Это очень негативно сказывается на динамике ставок на эту игру у разнообразных букмекеров по типу csgoeasybets.com. Относительно недавно по поводу своих планов о переходе из дисциплины Counter Strike: Global Offensive сообщил популярный профессиональный игрок по имени Джейк Stewie2k Йип. Дальше - читайте больше информации.
Что конкретно известно о смене дисциплины игроком?
На одном из своих недавних персональных стримов, в процессе общения со своими фанатами и зрителями Джейк Stewie2k Йип, который в данный момент является полноправным членом команды Team Liquid, заметил, что он планирует сменить свою основную игровую дисциплину на Valorant. Он все больше и больше времени проводит в этой игре на своих персональных стримах и по его словам замечает, что она привлекает зрителей значительно больше, чем Counter Strike: Global Offensive.
Пока что Джейк Stewie2k Йип не готов точно сказать, когда именно произойдет процесс смены его основной игровой дисциплины. Весьма вероятно, что этот процесс будет приурочен к моменту, когда покинет профессиональную игровую сцену и начнет зарабатывать исключительно стримерством. В любом случае, он отмечает, что на сегодняшний день Valorant привлекает его в качестве киберспортивной дисциплины ничуть не меньше, чем Counter Strike: Global Offensive.
Кто еще покинул CS: GO и перешел в Valorant?
За два года, которые прошли с момента выхода Valorant - эта игра успела полюбиться многим профессиональным игрокам. Свежие геймплейные элементы, новизна в окружении и интересный игровой процесс - все это способствовало укреплению позиций Valorant в кругах профессиональных геймеров. Некоторые из них даже предпочли сменить свою главную киберспортивную дисциплину на эту новинку. Особенный удар, безусловно, получило комьюнити киберспортсменов по Counter Strike из Северной Америки. Среди прочих, в Valorant перешли:
Кеннет koosta Син;
Ник nitr0 Каннелла;
Брэкстон Brax Полсон;
Тимоти autimatic Ta;
И множество других.
Джейк Йип пришел в команду Team Liquid в 2018 году. До этого успел также принять участие во многих профессиональных турнирах в составах команд SK Gaming, Cloud9, MIBR, Splyce. Свою профессиональную карьеру в дисциплине Counter Strike: Global Offensive начал еще в 2015 году. Во многих командах играл роль официального капитана или неофициального лидера.