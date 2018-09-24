STEELSERIES представила ограниченую серию игровой периферии HOWL EDITION

24 сентября 2018, 11:15

SteelSeries, лидер в производстве игровой периферии, в сотрудничестве с компанией Valve представляет ограниченный выпуск игровой периферии в стиле шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Мышь Rival 310 отличает непревзойденная точность, залогом которой является использование фирменного сенсора TrueMove3 компании SteelSeries. Версия Rival 310 Howl Edition унаследует высокую производительность Rival 310 в сочетании с дизайном в стиле легендарного оружейного облика из CS:GO. В мыши используются механические кнопки и поддержка системы подсветки Prism RGB, совместимая с утилитой SteelSeries Engine. Мышь Rival 310 Howl Edition доступна в Северной Америке по цене $69.99, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по цене €79.99, и в Азии по цене $79.99.

Коврик QcK+ Limited Howl Edition оформлен в том же стиле, что и Rival 310 Howl Edition. Его размеры составляют 450мм x 400мм x 3мм. Коврик выполнен из особого материала, улучшающего скольжение мыши и минимизирующего трение. Прошедшая испытания у лучших производителей сенсоров поверхность высокой плотности с минимальными искажениями оптимизирована для максимальной точности движений при использовании как оптических, так и лазерных мышей. В коврике используется противоскользящее основание и монолитная обработка среза, выступающая залогом того, что края коврика никогда не обтрепятся. Коврик QcK+ Limited Howl Edition доступен в Северной Америке по цене $29.99, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по цене €34.99, и в Азии по цене $34.99.