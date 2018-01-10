SteelSeries TrueMove3+ - игровая мышь с двойной сенсорной системой

10 января 2018, 11:45

SteelSeries совершили новый инновационный прорыв в геймерских сенсорных технологиях с игровой мышкой Rival 600 и их TrueMove3+ с двойной сенсорной системой.

Открытием на CES 2018 стал TrueMove3+ с двойной сенсорной системой, оснащенной TrueMove3 как обычный сенсор, но также он был оснащен вторым оптическим датчиком, который исключительно отслеживает расстояние до отрыва. Rival 600 это геймерскай мышка, дизайн которой был разработан для соревновательных геймеров, которые хотят получить самый точный датчик и неограниченные функции технического характера. Эта технология устраняет все возможные дрожания и диссипацию курсора при движение на подъеме.



“Это прорыв в технологии игровых сенсоров,” сказал SteelSeries CEO, Ehtisham Rabbani. “Мы сделали большой шаг в инновациях с Pixart и TrueMove3 сенсором в Rival 310 и Sensei 310. Теперь мы сделали еще один шаг вперед в точности и возможностях настройки со вторым оптическим датчиком, который отвечает сугубо за высоту отрыва. Это единственная двойная оптическая система сенсоров в мире, которая может предложить нам такие показатели точности и меткости.”



The Rival 600 – самая точная и самая настраиваемая мышь, которая позволяет геймерам быть непревзойденно точными и повышает их меткость. The TrueMove3+ сочетает в себе первый настоящий датчик отслеживания 1 к 1, со вторым датчиком – Pixart, который отслеживает только дистанцию подъема.



TrueMove3 это 12,000 DPI, 350 IPS оптический сенсор который SteelSeries построили с лидером индустрии, на базе датчика от PixArt. Это отслеживание с быстрым откликом, которое обеспечивает наиболее естественное и точное движение мыши. В отличие от других сенсоров, у которых технология строится на неэффективном снижения джиттера и задержкой слежения, отслеживание TrueMove3 1 к 1 разгоняется с 100 до 12,000 DPI, тем самым, обеспечивает настоящую производительность для кибер-соревнований. TrueMove3 был впервые представлен на мышах Rival 310 и Sensei 310. Специально разработанный TrueMove3 SROM значительно сокращает время отклика и значительно повышает точность.



Второй датчик, позволяет геймерам отрегулировать их дистанцию подъема так точно, как никогда раньше. Геймеры могут настраиваться, когда датчик останавливается и начинает отслеживать когда мышь снимается с коврика. Это устраняет лишние движения, если геймер отрывает мышку от поверхности и кладет ее назад. Второй датчик также имеет линейно-оптическое детектирование для настоящего восприятия глубины, для наиболее точного обнаружения в условиях до 0.5mm.



Новейший член семьи Rival’ов. В дополнению к next-level сенсорной системе, Rival 600 также имеет функционально-настраиваемый вес и баланс который предусматривает 256 разных комбинаций. В отличии от остальных функционально-настраиваемых мышек, которые собирают весь вес в определённом месте, вес Rival 600 рассредоточен по бокам. Это дает возможность геймерам распределять вес по всей поверхности мышки и они могут балансировать центр мышки к их хвату и геймплей стилю. Rival 600 весит всего 96г без грузиков и поставляется с восьмью грузиками по 4 грамма.



Чтобы достичь своего удивительно легкого веса - всего 96г, каждый материал для Rival 600, был подобран очень тщательно и сделан для функциональности мыши и экстримальной долговечности работы гаджета. Левый/правый клики имеют революционную усиленную триггерную систему, которая обеспечивает лучшие и быстрые отклики в играх. Эксклюзивная 60-милионная кликовая механичная система переключателей обеспечивают точность каждого нажатия.



Так же как и вся остальная линейка Rival, Rival 600 - эргономичная мышка. Неважно какой геймер использует хват, когтевый или пальцевый, в любом случае форма обеспечит идеальный комфорт во время длительных и интенсивных игровых сессий. Она также имеет силиконовые бока и сверхпрочное покрытие. Внутри него находится 32 битный ARM-процессор, который позволит игрокам сохранять настройки DPI, переназначать кнопки и макросы и даже световые эффекты по бортику мышки.



Rival 600 также совместим со SteelSeries Engine Software, который раскрывает впечатляющий арсенал настроек, а также упрощает настройку 8-зонной RGB подсветки до интуитивного уровня. Дискорд и GameSence Engine Apps позволяют уведомлять чат о внутриигровых событиях.



В Rival 600 была эксклюзивно представлена новая система SteelSeries TrueMove3+ Dual Sensor System, которая теперь доступна онлайн на SteelSeries.com и Amazon за 79,99 долларов США. Для получения допольнительной информации о SteelSeries Rival 600 или игровых аксессуарах посетите сайт SteelSeries.