SteelSeries представляет игровую беспроводную мышь Rival 650

16 октября 2018, 14:45

Компания SteelSeries с гордостью представляет революционную беспроводную игровую мышь Rival 650 Wireless со скоростным коннектором Quantum Wireless 2.4GHz и функцией быстрой зарядки.

Компания SteelSeries также обновляет флагманскую модель – Rival 710, она сочетает в себе корпус Rival 700 и последние инновации SteelSeries, в том числе новый сенсор TrueMove3.

Появление системы парных сенсоров SteelSeries TrueMove3+ – важная веха в развитии технологии. Она использует в качестве основного датчик с технологией SteelSeries TrueMove3 в сочетании со вторым сенсором, отвечающим исключительно за отслеживание отрыва манипулятора от поверхности. Эта же невероятная технология интегрирована в Rival 650 Wireless, однако теперь высочайший уровень точности впервые сочетается с беспроводным подключением.



В Rival 650 Wireless используется беспроводная система Quantum Wireless 2.4GHz с частотой обновления 1000 Гц (1 мс), обеспечивающая максимально низкую задержку и надежное подключение. Кроме того, 650 Wireless – это первая беспроводная мышь с функцией быстрой подзарядки. При подключении к USB-порту, поддерживающему быструю зарядку (и с учетом выбранного профиля RGB-подсветки), даже пять минут могут обеспечить более трех часов работы, а зарядка продолжительностью 15 минут позволит использовать мышь в течение 10 часов.



В дополнение к беспроводным возможностям и технологии точных сенсоров, в Rival 650 используется система настраиваемого веса мыши как у Rival 600. Настраиваемый вес позволяет изменить центр тяжести мыши благодаря 256 доступным комбинациям для достижения идеального баланса для любого стиля игры. Мышь комплектуется восемью грузиками, каждый весом 4 гр.

Оптический датчик TrueMove3 обладает чувствительностью 12 000 CPI, 350 IPS и создан ведущей компанией PixArt эксклюзивно для SteelSeries. Его ультранизкая задержка и моментальный отклик обеспечивают наиболее естественную и точную передачу движений мыши. В отличие от других производителей, сенсоры которых имеют высокие задержки и эффект дрожания на высоких уровнях CPI, сенсор TrueMove 3 обеспечивает высокую точность передачи движений 1 к 1 при любых настройках (от 100 до 12 000 CPI), что идеально подходит для киберспорта. Датчик TrueMove 3 впервые был использован в моделях мышей Rival 310 и Sensei 310. Переработанный модуль памяти TrueMove3 SROM разительно сокращает время отклика и впечатляюще повышает точность.Второй датчик позволяет настраивать расстояние отрыва мыши от поверхности и момент, когда сенсор прекращает и вновь начинает считывать перемещения. Это устраняет случайные движения указателя, если игрок поднимает и опускает мышь. Дополнительный сенсор также оснащен линейным оптическим датчиком восприятия вертикального расстояния, обеспечивающим максимально точное определение отрыва вплоть до 0,5 мм.Мышь Rival 650 также совместима с программным обеспечением SteelSeries Engine, открывающим доступ к впечатляющему арсеналу возможностей, в том числе легкой и интуитивной настройке 8-зональной RGB-подсветки. Приложения Discord и GameSense Engine позволяют настроить уведомления о сообщениях, внутриигровых событиях и т.п.Мышь Rival 650, эксклюзивно оснащенная системой парных сенсоров SteelSeries TrueMove3+ Dual Sensor System, доступна в Северной Америке по цене $119.99 и в EMEA по цене €129.99.