Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы

23 сентября 2020, 9:45

Компания SteelSeries представила беспроводную версию своей популярной игровой мышки Rival 3, которая обещает более 400 часов работы от двух батареек типоразмера AAA.

Если оригинальная проводная версия мышки оценивается производителем в $30, то беспроводной вариант дороже на $20. Это ставит её в один ряд с такими предложениями, как Logitech G305 Lightspeed. Но последняя обещает только до 250 часов работы от одной батарейки типа AA.

К компьютеру беспроводная мышка SteelSeries Rival 3 Wireless может подключаться как с помощью Bluetooth, так и с помощью передатчика USB Type-A, работающего на частоте 2,4 ГГц. Долговременную работу беспроводной версии мышки Rival 3 обеспечивает технология SteelSeries Quantum 2.0.



Вес мышки без батареек составляет всего 77 граммов. С установкой одного аккумулятора он увеличивается до 95 граммов, а при наличии двух — до 106 граммов.



Rival 3 Wireless стала первой игровой мышкой компании SteelSeries, получившей новую технологию оптического сенсора TrueMove Air. Он разработан в сотрудничестве с производителем игровых сенсоров PixArt и обеспечивает разрешение до 18 000 CPI (count per inch, то есть количество считываний на дюйм). Заявленная скорость сенсора составляет 450 дюймов с секунду (IPS), он способен выдерживать ускорение до 40G.



Напомним, что в основе оригинальной версии мышки Rival 3 используется сенсор TrueMove Core на 8500 CPI, 300 IPS и с поддержкой ускорения 35G. Подсмотрев у мышки SteelSeries Sensei Ten, компания также наделила сенсор новой беспроводной Rival 3 возможностью работы на любой поверхности.