SteelSeries представляет сенсор TrueMove1 в новой игровой мышке Rival 110

27 сентября 2017, 10:15

SteelSeries продолжает свою миссию по распространению честного разрешения 1 к 1 и представляет новый игровой сенсор TrueMove1, который был разработан совместно с компанией Pixart и будет использоваться в новых мышках Rival 110.

Сенсор TrueMove1 такой же точный, как TrueMove3, который используется в мышках Rival 310 и Sensei 310, но имеет меньшее значение CPI и IPS.



Сенсор TrueMove1 предлагает игрокам разрешение до 7.200 CPI и 240 IPS. Новый сенсор был создан компанией SteelSeries совместно с компанией PixArt, которая является лидером в индустрии производства игровых сенсоров. Новый сенсор предоставляет игроками улучшенные технологии уменьшения дрожания, минимальную задержку отклика и честное разрешение 1 к 1, которое особенно важно для соревновательных матчей.



Данный сенсор создавался для профессиональных игроков, чтобы дать им возможность полностью раскрыть свой потенциал.



Благодаря сотрудничеству с компанией PixArt, сенсор TrueMove1 – первый в своем роде и второй в линейке TrueMove, он будет использован только в мышках Rival 110.



Rival 110 – новый представитель семейства Rival. Мышь Rival 110 использует уже привычный всем корпус с 6 кнопками, который подходит для любого типа хвата. Все кнопки мыши позволяют игрокам чувствовать уверенность при каждом нажатии. Мышь оснащена мягким кабелем в резиновой оплетке, а внутренняя память позволяет сохранять все настройки в самом устройстве.



Прочные нескользящие боковые поверхности с обеих сторон мышки Rival 110 позволяют получить уверенный хват. Мышь создана из сверхпрочных и легких материалов, что позволило уменьшить ее вес до 87.5 г, что улучшает скольжение и упрощает движение мышки по ковру. Также мышь Rival 110 оснащена RGB-подсветкой колесика и логотипа. Обе зоны подсветки можно настраивать при помощи SteelSeries Engine независимо, либо создавать целые цветовые схемы для всех устройств SteelSeries используя ПО Prism Sync.

ПО SteelSeries Engine



Встроенная память позволяет сохранять все настройки в самой мыши, чтобы геймерам не приходилось ее перенастраивать при подключении к новому компьютеру. Мышь совместима со всеми приложениями в SteelSeries Engine: Discord, PrismSync и GameSense, которые позволяют синхронизировать подсветку всех совместимых устройств от SteelSeries или получать световые уведомления о внутриигровых событиях.



Мышь Rival 110 с эксклюзивным сенсором TrueMove1 уже доступна на сайте SteelSeries по цене $39.99 / €39.99.

