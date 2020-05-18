Игровая мышь A4Tech BLOODY J95s с новым сенсором от PixArt

18 мая 2020, 9:45

BLOODY, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил обновлённую модель игровой компьютерной мыши J95s с кастомизированным сенсором.



Возможно, период самоизоляции, когда большая часть страны находится дома — лучшее время для всех геймеров, у которых появилось значительно больше времени для самого любимого занятия…

Как нельзя кстати, компания A4Tech представила публике хорошо зарекомендовавшую себя модель проводной компьютерной мыши, но уже с новым, кастомизированным сенсором высокого разрешения внутри — J95s.Давайте пройдёмся по всем основным характеристикам новинки. Как мы уже упомянули, главное изменение касается оптического сенсора: девайс получил в свой «боевой» арсенал BC3332-S Gaming Engine от PixArt с регулируемым разрешением 100~8,000 CPI. Он обеспечивает исключительную точность отслеживания и последовательное реагирование на любой скорости.Кроме того, в отличие от многих моделей геймерской линейки Bloody с восьмью кнопками, новинку снабдили дополнительной, девятой, которая представляет собой кнопку “Fire”, что придётся по душе искушённым участникам виртуальных баталий. В целом же, на основные — левую и правую кнопки — производитель заявил впечатляющий ресурс в 20 миллионов нажатий. Не забыли и о колёсике прокрутки: теперь оно рассчитано на 500 000 оборотов.Разумеется, как и все игровые девайсы от Bloody, новинка выполнена из качественных материалов, отличается ярким дизайном. Так же в активе 15-зонная, настраиваемая RGB-подсветка и целый арсенал боевых режимов, которыми можно управлять при помощи специального, фирменного ПО Ultra-Core 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Тип подключения: проводнаяВремя отклика: 1 мсИнтерфейс: USBДлина провода: 1.8 мТип сенсора: оптическийРазрешение сенсора мыши: 100~8000 CPIВстроенная память: 256KМаксимальное ускорение: 25 GСкорость отслеживания: 150 дюймов/секКоличество кнопок: 9Количество программируемых кнопок: 9Металлические ножки: свыше 300 кмЧастота опроса: 125 - 2000 Гц/секРазмер мыши: 131х 78 х 43 ммВес: 159 гСистемные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии