A4Tech BLOODY P91 - анонс новой игровой мышки с молниеносной реакцией

21 октября 2019, 9:45

У BLOODY, ведущего бренда компьютерной периферии для геймеров, появилась новая игровая мышь - P91.

Новинка представляет класс проводных устройств, отличаясь высокой чувствительностью сенсора, яркой подсветкой и встроенной памятью для настройки макросов.



Компания регулярно радует своих поклонников высокотехнологичными и яркими — что среди игроков в большом почёте — новинками. На очереди ещё одна — Bloody P91.



Новинка получила впечатляющий набор технических характеристик, а также функций, распределённых между 8 клавишами. Расскажем обо всех по порядку. Во-первых, как и положено передовому игровому устройству, его сердцем стал мощный оптический сенсор PixArt PMW3325. Отметим: представленная мышь Bloody P91 имеет возможность тонкой настройки показателя CPI (Counts Per Inch), границы которого лежат в диапазоне от 100 до 5000 единиц.



Значение CPI пользователь может изменять буквально на лету — это может быть полезным для максимально точного прицеливания. Пример: чем выше CPI, тем быстрее курсор мыши перемещается по экрану. Напротив, в некоторых играх удобнее использовать более низкие параметры для коротких, тщательно выверенных движений.



Немного о другом основном параметре P91 — скорости отклика клавиш. Она составляет 1 миллисекунду при частоте опроса в 125~1000 Гц/сек. К слову о клавишах: их у новинки всего 8, при этом левая и правая из них снабжены микропереключателями высокой прочности, способными выдержать более 20 000 000 кликов. Скролл у P91 инфракрасный и тоже усиленный: производитель заявляет работоспособность вплоть до 2 000 000 оборотов и выше.



Всё это великолепие облачено в корпус из прочного ABS-пластика и поставлено на фирменные металлические ножки X’Glide, которые обеспечивают пробег свыше 300 километров. Также есть и яркая RGB-подсветка с несколькими режимами работы, каждый из которых представлен 16.8 миллионами цветовых вариантов.



Как и у многих моделей Bloody, для мыши P91 предусмотрена встроенная память для хранения игровых настроек пользователя — она составляет 160 Кб. Фирменное ПО, при помощи которых игрок может создавать макросы, входит в комплект поставки. Также доступны несколько режимов стрельбы, назначенные на кнопки 1, N и 3 — они расположены под колёсиком прокрутки. Связь с компьютером поддерживается через USB-кабель длиной 1.8 метра в прочной оплётке.



В комплект поставки входит игровая компьютерная мышь Bloody P91 и карточка доступа к фирменному ПО A4Tech Bloody.



Технические характеристики комплекта



Интерфейс подключения: USB

Тип соединения: проводной

Тип мыши: оптическая

Количество кнопок мыши: 8

Цифровой блок: ДА

Разрешение сенсора: максимальное 5000 CPI

Изменение сенсора кнопкой: ДА

Максимальное ускорение: 20G

Колесо прокрутки: ДА

Длина провода мыши: 1.8 м

Размеры мыши: 120x65x39мм

Цвет мыши: черный

Подсветка: ДА

Дизайн мыши: для правой и левой руки

Cенсор: PixArt PMW3325 Gaming Engine