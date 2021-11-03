SteelSeries анонсировала игровые мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless 2022 Edition

3 ноября 2021, 10:15

Компания SteelSeries расширила ассортимент устройств ввода данных игрового уровня, представив мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless 2022 Edition. Обе новинки уже доступны для предварительного заказа.

Модель Aerox 3 2022 Edition использует проводное подключение к компьютеру через разъём USB Type-C. Задействован оптический датчик SteelSeries TrueMove Core, разрешающую способность которого можно регулировать в диапазоне от 200 до 8500 DPI (точек на дюйм) с шагом в 100 DPI.



Версия Aerox 3 Wireless 2022 Edition поддерживает беспроводной обмен данными с компьютером в частотном диапазоне 2,4 ГГц или посредством технологии Bluetooth. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 200 часов. Установлен оптический датчик SteelSeries TrueMove Air с разрешающей способностью от 100 до 18 000 DPI.

Обе новинки получили шесть кнопок, а основные переключатели рассчитаны на 80 млн срабатываний. Реализована многоцветная подсветка RGB с тремя зонами. На защиту от влаги указывает сертификация IP54. Частота опроса — 1000 Гц.



Мыши подходят для когтевого, пальцевого и ладонного хватов. Они представлены в чёрном матовом (Onyx) и белом матовом (Snow) исполнениях.

Цена Aerox 3 и Aerox 3 Wireless 2022 Edition составляет соответственно 70 и 110 евро.

(С) 3dnews.