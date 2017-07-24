SteelSeries представляет новую гарнитуру Arctis 5 Dota 2 Edition

24 июля 2017, 14:15

SteelSeries, самый быстроразвивающийся в США производитель гарнитур для ПК, совместно с компанией Valve объявляет о выпуске уникальной гарнитуры Arctis 5 Dota 2 Edition.

Лимитированное издание гарнитуры сочетает в себе оригинальный дизайн линейки Arctis и стилистику игры Dota 2, арты персонажей которых нарисовал Chroneco, известный многим любителям игры. Arctis 5 Dota 2 Edition доступна для предзаказа в магазине Valve – количество ограничено!Лимитированный выпуск дарит всем фанатам игры уникальный дизайн в стиле Dota 2 и полный функционал, который можно ожидать от топовой игровой гарнитуры Arctis 5. Уникальная система подвесного оголовья, которое выполенено в стиле Dota 2, позволяет комфортно играть часами, а амбушюры из ткани AirWeave позволяют теплу свободно выходить наружу и не нагревать ваши уши. Гарнитура оснащена уникальным микрофоном SteelSeries ClearCast, на данный момент это лучший микрофон в игровых гарнитурах, а также предоставляет возможность наслаждаться объемным звучанием в режиме DTS Headphone:X 7.1 и настраеваемой через SteelSeries Engine круговой подсветкой чашек PrismSync RGB.SteelSeries Arctis 5 Dota 2 Edition доступна для предзаказа в магазине Valve по цене $129.99.