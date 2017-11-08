SteelSeries представляет новую гарнитуру Arctis 3 Bluetooth

8 ноября 2017, 10:45

Компания SteelSeries представляет Arctis 3 Bluetooth, новую гарнитуру в знаменитой линейке Arctis.

Поддержка Bluetooth дает возможность одновременно слышать звуки с помощью и беспроводного, и проводного подключения. Arctis 3 Bluetooth позволяет играть где угодно. Это отличный звук, удобство и стиль для любой платформы PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, VR и мобильных устройств.



Особенно хорошо Arctis 3 Bluetooth подходит для Nintendo Switch. Игроки смогут подключить телефон через Bluetooth и использовать для общения приложение Nintendo Switch Online, в то же время получая звук игры по проводному подключению с системы Nintendo Switch. Это первая гарнитура, поддерживающая такую возможность.

Arctis 3 Bluetooth позволяет игрокам на консолях общаться с друзьями и единомышленниками в мобильном приложении Discord, используя Bluetooth, и в тоже время слышать звуки игры на Xbox One или PlayStation 4 по проводному соединению. Такое подключение позволяет принимать звонки, общаться в конференциях и слушать музыку по Bluetooth, совмещая все это с качественным игровым звуком подключения 3,5 мм.



Руководитель подразделения гарнитур компании SteelSeries Брайан Фэллон говорит: «Впервые вы можете использовать как проводное, так и беспроводное Bluetooth- подключение одновременно. Протокол Bluetooth незаменим, когда речь идет о беспроводном подключении к мобильным устройствам для общения и прослушивания музыки, но, как знают многие игроки, Bluetooth страдает от слишком большой задержки. Вот почему мы говорим о проводном подключении для игр и Bluetooth для всего остального.»



«Мы заметили, что геймеры очень долгое время жаловались на сложность использования Discord при игре на консолях, говорит Эрос Ресмини, С помощью новой гарнитуры Arctis 3 Bluetooth SteelSeries упростила это процесс, и геймеры теперь могут свободно использовать приложение Discord вне зависимости от того, на чем они играют.»



В Arctis 3 Bluetooth установлены динамики с низким уровнем искажений, отлично подходящие для игры на РС, портативной консоли или мобильных устройствах. Лучший игровой микрофон SteelSeries ClearCast это выдвижная двунаправленная система, обеспечивающая не только четкую передачу голоса, но и акустическое подавление всех окружающих шумов. Особая ткань амбушюр AirWeave, созданная при использовании достижений в спортивной индустрии, и эксклюзивное оголовье в стиле лыжных очков гарантируют неизменный комфорт даже в длительных игровых сессиях.



Интуитивно понятная утилита SteelSeries Engine позволяет сделать индивидуальные настройки, а прогрессивная модульная система сменных проводов и наличие встроенного разъема для подключения еще одного слушателя делают Arctis 3 Bluetooth лучшей всеплатформенной гарнитурой из существующих.



Гарнитура Arctis 3 Bluetooth уже доступна на сайте SteelSeries за $129.99.