SteelSeries объявляет о выпуске лимитированной серии цветных гарнитур Arctis

5 октября 2017, 12:15

SteelSeries объявляет о расширении линейки самой популярной игровой гарнитуры Arctis 3, которая теперь будет доступна в трех новых цветах: солнечно-красный, арктический синий и шиферно-серый.

Arctis 3 оснащены одними из лучших динамиков с минимальным уровнем искажения и объемным звучанием 7.1 для того, чтобы геймеры могли насладиться невероятным качеством звука при игре на ПК, портативных консолях и мобильных устройствах. В дополнение к этому гарнитура оснащена лучшим микрофоном, который используется в игровой индустрии. Выдвижной двунаправленный микрофон SteelSeries ClearCast обеспечивает наилучшее качество захвата голоса, при этом полностью устраняет все посторонние фоновые шумы.

Arctis 3 использует уникальную ленту оголовья для равномерного распределения веса гарнитуры, а амбушюры созданы из специальной ткани AirWeave, которая позволяет свободно пропускать воздух и лишнее тепло. Данная гарнитура превосходит остальные гарнитуры в своем классе предоставляя геймерам возможность насладиться объемным звучанием 7.1 и полностью совместима с Nintendo Switch, GR, Mac, Xbox, PlayStation, VR и всеми мобильными устройствами.



