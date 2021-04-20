20 апреля 2021, 11:45

Valve исправила уязвимость в Source, через которую можно было украсть пароль

Valve исправила уязвимость в CS:GO и других играх на движке Source, которая позволяла красть пароли от учётной записи Steam.

Об этом сообщил хакер Florian, который является частью хакерской группы Secret Club, обнаружившей прореху в системе безопасности.

«Хорошие новости! Valve исправила уязвимость, которую я обнаружил, и мне разрешили рассказать о ней. Сейчас я работаю над подробным техническим описанием. Следите за новостями», — написал Florian.

Хакеры нашли эксплойт около пяти месяцев назад и уже обращали внимание общественности на него. С его помощью злоумышленники могли получать различные конфиденциальные сведения через приглашения Steam. Valve внедрила исправление только сейчас.

(С) 3dnews
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