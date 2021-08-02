В Steam улучшили управление хранилищем

2 августа 2021, 9:45

С анонсом портативной игровой консоли Steam Deck компания Valve планирует внести ряд качественных изменений в интерфейс клиента Steam. В бета-тест грядущего обновления был добавлен новый менеджер хранилища.

Обновлённый интерфейс показывает все диски системы, отдельно демонстрируя объём файлов игры, дополнений, других приложений и свободного пространства. Обновление улучшило дизайн раздела «Папки библиотеки Steam», который раньше выглядел как простой список. Теперь игры можно сортировать по размеру на диске.Также был изменён дизайн страницы загрузок, где теперь на полосе прогресса представлено изображение скачиваемой игры. Дополнительно Valve обновила клиент для Linux и улучшила работу магазина в VR.Для получения бета-версий клиента достаточно поставить галочку в настройках Steam.