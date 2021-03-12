Перезапуск Artifact отменён — игра перестанет получать обновления

12 марта 2021, 9:39

Студия Valve на официальном сайте Steam рассказала о будущем своей коллекционной карточной игры Artifact, перезапуском которой (Artifact 2.0) занималась последние полтора года.

Как выяснилось, Valve решила остановить производство Artifact 2.0. Причина — недостаточное количество активных игроков, чтобы оправдать дальнейшую разработку проекта.



В связи с этим Valve решила сделать обе версии игры бесплатными для всех. Классическая Artifact называется Artifact Classic, перезапуск — Artifact Foundry. О различиях между двумя вариациями разработчики рассказали на отдельной странице.



«Строго говоря, Artifact Foundry остаётся незавершённым продуктом, которому не хватает тонкой отделки и иллюстраций, однако основы игрового процесса уже готовы», — объяснила Valve.



В рамках трансформации в Artifact Classic и Artifact Foundry отныне нельзя будет покупать карты за реальные деньги (уже приобретённые стали коллекционными). Кроме того, обе версии останутся без дальнейших обновлений.



Напоследок Valve поблагодарила пользователей (особенно тех, кто помогал с развитием проекта) и заявила, что «гордится работой, проделанной над обеими играми, и рада предоставить их гораздо более широкой аудитории».