Steam-версия Crysis Remastered поступит в продажу на следующей неделе

8 сентября 2021, 13:45

Студия Crytek в рамках специальной трансляции на YouTube анонсировала точную дату выхода ремастера своего научно-фантастического шутера Crysis в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Напомним, Crysis Remastered (так называется переиздание) дебютировала ещё в сентябре 2020 года, однако ПК-версия до недавнего времени оставалась эксклюзивом магазина Epic Games Store.



Как стало известно, Crysis Remastered поступит в продажу для Steam уже 17 сентября. Первую неделю на проект будет действовать 20-процентная скидка, а владельцы оригинальной игры смогут сэкономить на покупке ремастера 50 %.



Переиздание Crysis предлагает одиночную сюжетную кампанию и значительные графические улучшения по сравнению с первоначальным релизом: текстуры, освещение, эффекты и многое другое.



Crysis Remastered доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На этих же платформах уже 15 октября состоится релиз Crysis Remastered Trilogy — сборника переизданий трёх частей серии.

(С) 3dnews