Crysis Remastered в Steam не получит защиту Denuvo

26 августа 2021, 15:45

Студия Crytek объявила, что Crysis Remastered выйдет в Steam этой осенью. Пока разработчики не называют точную дату релиза, но в магазине уже появилась страница игры.

Один из пользователей поинтересовался на форуме, будет ли версия для Steam защищена Denuvo.Как оказалось, известную антипиратскую защиту не станут добавлять в игру. Об этом сообщил представитель компании в Steam. На самой странице экшена не было упоминания о Denuvo, но в пользовательском соглашении говорилось о защите. Разработчики просто не обновили текст.На текущий момент версия Crysis Remastered в Epic Games Store все ещё использует Denuvo. Пока неизвестно, планирует ли Crytek убрать защиту одновременно с релизом игры в Steam. В ноябре 2020 года стало известно, что компания заплатила за годовое применением DRM-защиты €140 тыс. Игру взломали спустя месяц после релиза на ПК.В течение первой недели Crysis Remastered в Steam можно будет купить со скидкой 20%, а владельцы оригинальной версии получат скидку 30%.

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