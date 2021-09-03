Подробности ПК-версии Tales of Arise: отсутствие Denuvo и поддержка 144 кадров/с

3 сентября 2021, 10:15

В Сети появились некоторые детали ПК-версии японской ролевой игры Tales of Arise от Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment. Главная из них касается отсутствия DRM-защиты Denuvo в грядущем проекте.

Упомянутая технология не нравится многим пользователям ПК, причём небезосновательно — энтузиасты неоднократно находили подтверждение отрицательного влияния Denuvo на производительность (например, в Resident Evil Village). В июне Bandai Namco уже выпускала игру без Denuvo — Scarlet Nexus. Видимо, издательство осталось довольно продажами на ПК, раз решило отказаться от DRM-защиты снова.



ПК-версия Tales of Arise также обзаведётся возможностью выставить порог кадровой частоты до 144 кадров/с. В ней реализуют полноценную поддержку клавиатуры с мышью и позволят переназначать клавиши. Ещё стало известно, что на ПК будет обширный выбор графических настроек, от качества теней и разрешения до эффектов постобработки и размытия в движении.