Разработчики Tales of Arise рассказали об основных особенностях игры

8 сентября 2021, 14:15

Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из Bandai Namco Studios представили трейлер японской ролевой игры Tales of Arise под названием «Проложи свой путь» (Forge Your Path).

Напомним, Tales of Arise расскажет о событиях на двух соседствующих, но не равных по статусу планетах. Два главных героя, рождённых в разных мирах, стремятся изменить судьбу и создать новое будущее для себя и своего народа.



Помимо завязки, пятиминутный ролик знакомит зрителей с союзниками протагониста, доступными для исследования территориями, потенциальными занятиями, особенностями боевой системы и прокачки, а также «грандиозными боссами».



Tales of Arise поступит в продажу уже 10 сентября текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Как стало известно на прошлой неделе, ПК-версия игры не будет защищена системой Denuvo.



Опробовать большинство из засветившихся в новом трейлере особенностей Tales of Arise можно с помощью доступного на консолях нынешнего и прошлого поколений бесплатного демо.

(С) 3dnews.