Компьютерные корпуса MSI серии MAG Forge 100

13 декабря 2019, 15:15

Forge, (ковка по-англ.) – это процесс создания металлического объекта путем его нагревания и придания нужной формы ударами молота.

Как по волшебству, из обычных материалов мастер рождает нечто феноменальное, и именно для этого служат корпуса серии MAG Forge 100, разработанные специально для игровых компьютеров. Прочные и надежные, они, словно наковальня, станут инструментом для тех, кто хочет «выковать» себе мощное оружие – собрать великолепную компьютерную систему для виртуальных сражений.Серия Forge 100 включает в себя три модели: Forge 100R, Forge 100M и Forge 101M. Выберите ту, которая подходит именно вам, и успех в виртуальных сражениях вам практически гарантирован!Как видно на иллюстрации, в зависимости от конкретной конфигурации корпуса пользователь получает 2 или 3 предустановленных фронтальных вентилятора.Корпуса серии Forge 100 допускают гибкость в определении конфигурации будущей компьютерной системы, потому что в них можно установить материнские платы разных форм-факторов, вплоть до ATX.В корпусе MAG Force 100R реализована встроенная подсветка, которая регулируется с помощью специальной кнопки или через приложение Mystic Light. Ее цвет и визуальные эффекты можно синхронизировать с подсветкой множества других совместимых устройств и компонентов.Помимо прочности боковая панель, изготовленная из закаленного стекла толщиной 4 мм, обеспечит отличный вид на внутренние компоненты компьютера, наделенные красочной подсветкой.