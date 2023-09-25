MSI представляет серию высокопроизводительных систем СЖО MAG CORELIQUID E

25 сентября 2023, 17:45

Компания MSI представляет серию MAG CORELIQUID E – высокопроизводительные системы водяного охлаждения с оригинальным дизайном, в котором прослеживается концепция течения не только воды, но и времени, примером чего является солнечное затмение.

Компьютерные компоненты становятся все более мощными и требуют все более эффективного охлаждения. Именно эту задачу решают системы MAG CORELIQUID E. Кроме того, они будут отличным дополнением к материнским платам MSI, поскольку с помощью программного обеспечения MSI Center пользователь сможет гибко управлять параметрами их работы.Благодаря увеличенной зоне контакта медного основания водоблока с теплоносителем улучшен отвод тепла от центрального процессора, а общая эффективность системы повышена за счет увеличения высоты микроканалов.Также была улучшена конструкция помпы, которая способствует более эффективной передаче тепла, поэтому данная система охлаждения легко удерживает температуру под контролем даже при длительных высоких нагрузках. Трехфазный мотор помпы отличается долговечностью, увеличивая тем самым срок службы всего устройства.Крышка водоблока вращается на 270°, поэтому логотип можно установить в правильном положении независимо от ориентации самого водоблока.При использовании системы водяного охлаждения CORELIQUID E совместно с материнской платой MSI можно регулировать скорость вращения ее вентиляторов и работу помпы через приложение MSI Center. Гибкая настройка параметров аппаратных компонентов поможет оптимизировать компьютер под различные сценарии.Системы водяного охлаждения MAG CORELIQUID E будут отличным выбором для любых компьютеров, будь то игровые, мультимедийные или профессиональные конфигурации.В серии MAG CORELIQUID E представлены модели с радиаторами двух размеров (240 и 360 мм) и в двух цветовых вариантах (черном и белом).