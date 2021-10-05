MSI представляет системы водяного охлаждения серии MEG CORELIQUID S

5 октября 2021, 14:15

В линейке систем водяного охлаждения MSI пополнение.

Серия MEG CORELIQUID S, представленная моделями с радиаторами размером 360 и 280 мм, готова обеспечить низкую температуру процессора при минимальном уровне шума. На радиаторах используются малошумные вентиляторы MEG SILENT GALE, а встроенный 2,4-дюймовый IPS-дисплей служит для вывода системной информации или пользовательских изображений.

Серия MPG CORELIQUID S – результат тесного сотрудничества MSI с компанией Asetek, лидером по разработке систем водяного охлаждения для геймеров и энтузиастов. Новые модели отличаются тихой работой и расширенной функциональностью, а внесенные специалистами Asetek конструктивные улучшения продлевают срок их службы и уменьшают вероятность протечек.



Вентиляторы на радиаторе и в помпе могут полностью останавливаться, обеспечивая бесшумное охлаждение, пока температура процессора остается ниже 80°C. Кривая регулировки скорости вращения вентиляторов настраивается в приложении MSI Center.



На радиаторы систем охлаждения серии MEG CORELIQUID S устанавливаются вентиляторы MEG SILENT GALE, чья крыльчатка изготовлена из прочного жидкокристаллического полимера. За счет высокой жесткости лопасти меньше расширяются при нагреве и меньше вибрируют, а для подавления вибраций от корпуса вентилятора по его углам установлены специальные демпфирующие прокладки. Оптимизированная форма и выверенный наклон лопастей под углом в 32° способствуют усилению воздушного потока. В вентиляторах используются гидродинамические подшипники с долгим сроком службы.

Одной из особенностей серии MEG CORELIQUID S является наличие IPS-дисплея с диагональю 2,4”, который можно настраивать на вывод данных аппаратного мониторинга (о процессоре, видеокарте, блоке питания, вентиляторах и даже хладагенте самой СВО) или пользовательского контента (изображения и видео в форматах GIF и MP4).