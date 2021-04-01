Компьютер-пришелец MSI MEG Aegis Ti5 11th получил процессор Intel Rocket Lake

Компания MSI представила игровой настольный компьютер нового поколения MEG Aegis Ti5 11th: особенностью устройства является необычный футуристический дизайн.
Плюс к этому десктоп обеспечивает высокую производительность.
ПК заключён в корпус, который внешне напоминает шлем некоего пришельца. «Своим дизайном компьютер MEG Aegis Ti5 выходит за рамки привычного, обращаясь в будущее. В его форме и цвете выражена идея скорости — эта мощная машина приведёт геймеров к новым, запоминающимся победам в любимых играх», — заявляет MSI.
Новинка получила процессор Intel поколения Rocket Lake. Так, максимальная конфигурация включает чип Core i9-11900K с восемью ядрами (до 16 потоков инструкций): базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц, турбо-частота — 5,3 ГГц.
Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 128 Гбайт. Есть возможность установки трёх твердотельных модулей формата M.2 2280, одного 3,5-дюймового накопителя и двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма.
В состав графической подсистемы входит дискретный ускоритель NVIDIA — вплоть до GeForce RTX 3090. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, Thunderbolt и пр.
Габариты составляют 551 × 239 × 511 мм, вес — 15 кг. Во фронтальной части находится специальный регулятор для быстрой настройки параметров компьютера. Установлена операционная система Windows 10 Pro.
(С) 3dnews.