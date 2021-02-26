Intel Core i7-11700K (Rocket Lake-S) уже можно купить в Германии

26 февраля 2021, 9:45

Крупный немецкий ретейлер Mindfactory уже начал продажи процессора Intel Core i7-11700K, относящегося к новому семейству Rocket Lake-S.

Товар находится в фактической продаже, а не на уровне предзаказа. При этом указанный процессор будет представлен Intel лишь 16 марта.

Процессор Core i7-11700K оснащён восемью ядрами и 16 потоками, построен на новой архитектуре Cypress Cove, предлагает полную поддержку интерфейса PCI 4.0 и продаётся в новой упаковке. Уже одно наличие фотографии новой упаковки говорит о том, что страница товара на сайте магазина является не просто заглушкой для будущей новинки, а указывает на наличие процессора в магазине. На момент написания данного текста на странице товара указано, что у продавца в наличии имеется больше пяти процессоров.



Чип оценивается немецким ретейлером в 469 евро, что на 152 евро дороже текущей стоимости предшествующего Core i7-10700K (Comet Lake-S) в том же магазине. Цена Core i7-11700K почти соответствует стоимости нынешнего флагманского Core i9-10900K, который предлагается там же за 473 евро. Все цены указаны с учётом 19-процентного НДС. Вероятнее всего официальные цены процессоров Rocket Lake-S будут более демократичными.

Ранее сообщалось, что анонс новых процессоров Intel Core 11-го поколения состоится в середине марта. Фактические продажи чипов начнутся 30 марта, тогда же спадёт запрет на публикацию независимых обзоров на эти новинки.

(С) 3dnews.