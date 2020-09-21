Появились независимые тесты мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения

21 сентября 2020, 10:45

В начале сентября Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров — Intel Core 11-го поколения, известную также под кодовым именем Tiger Lake.

Во время презентации компания говорила о значительном прогрессе и сильных сторонах, утверждая, что эти процессоры станут лучшей платформой для тонких и лёгких ноутбуков. Теперь в сети появились независимые тесты ноутбуков на основе таких процессоров, которые позволяют удостовериться в правдивости заявлений Intel.

Ведущие производители ноутбуков запланировали выпуск большого числа различных решений на базе процессоров Core 11-го поколения, но все они должны будут появиться на рынке лишь в октябре. Поэтому сейчас на тестировании в ведущих изданиях побывал некий прототип, который представлял собой 14-дюймовый лэптоп на флагманском процессоре Core i7-1185G7 (с графикой Intel Iris Xe Graphics), укомплектованный 16 Гбайт двухканальной LPDDR4X-4266 SDRAM и терабайтным SSD-накопителем Samsung PM981a.



В своём обзоре сайт Tomshardware.com сравнил этот мобильный компьютер с Lenovo Yoga Slim 7 на базе флагманского 25-ваттного восьмиядерного 7-нм мобильного процессора конкурента, Ryzen 7 4800U, а также с ноутбуком Razer Blade Stealth 13, в котором применён 25-ваттный четырёхъядерный 10-нм процессор Core i7-1065G7 предыдущего семейства Ice Lake. Обе конкурирующие модели имели близкую аппаратную конфигурацию.

В тестах система на базе нового Core i7-1185G7 продемонстрировала значительное преимущество перед ноутбуком на Core i7-1065G7 прошлого поколения, а кроме того, в однопоточном режиме оказалась примерно на 38 % быстрее ноутбука с процессором Ryzen 7 4800U (по данным Geekbench 5.2). Располагая вдвое меньшим количеством ядер, в многопоточных тестах Tiger Lake не выиграл, однако отставание оказалось не столь сильным, как того можно было бы ожидать.



Зато в игровых тестах у Core i7-1185G7 просто не нашлось равных: преимущество Intel Xe над графическим ядром Radeon Vega таково, что ноутбук на основе Tiger Lake выдаёт на 30-40 % более высокую частоту кадров по сравнению с Lenovo Yoga Slim 7, где используется Ryzen 7 4800U.

Всё это выглядит очень многообещающе. Как констатируют обозреватели, можно ожидать, что системы на базе процессоров Core 11-го поколения не просто будут уверенно превосходить ноутбуки на базе Ice Lake. В дополнение к этому, по мнению редакции THG, они будут интереснее тонких и лёгких решений на платформе Ryzen (Renoir) в рабочих нагрузках, которые плохо масштабируются на большое число ядер, в первую очередь в распространённых офисных или бизнес-приложениях. Но самым захватывающим преимуществом Tiger Lake авторам обзора показалась графика Intel Xe, которая, по их словам, меняет правила игры в своём сегменте, принося в компактные мобильные компьютеры мощность, достаточную для самых последних и требовательных AAA-игр.