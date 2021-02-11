HP обновила ноутбуки Pavilion x360 — Tiger Lake и корпуса из отходов

11 февраля 2021, 13:45

Сегодня HP представила несколько новых доступных ноутбуков семейства Pavilion, доступных в вариантах с 14- и 15-дюймовыми экранами.

Как и следовало ожидать от устройств, представленных в 2021 году, они построены на базе процессоров Intel Tiger Lake и оборудованы модулями Wi-Fi 6. Кроме того, в новых ноутбуках используются безвредные для экологии материалы.

Тенденция использования перерабатываемых материалов в ноутбуках HP прослеживается с 2019 года. Представленный в том году Elite Dragonfly мог похвастаться некоторыми элементами конструкции, выполненными из переработанного пластика. Теперь всё больше компонентов новых компьютеров HP изготавливаются из переработанных пластика и алюминия. У новинок переработанные материалы применены в корпусах.



HP отмечает что новые модели Pavilion x360 получили узкие рамки вокруг экранов. Дисплей занимает 88,92 % площади верхней крышки как в 14-дюймовой, так и в 15-дюймовой модели. Использованы сенсорные дисплеи с разрешением HD. При этом, более компактное устройство вести 1,509 кг, а вес 15-дюймового Pavilion x360 составляет 1,89 кг.



В основе, как указывалось выше, лежат процессоры Core 11-го поколения семейства Tiger Lake-U. На данный момент известно об использовании чипов Core i3 и Core i5. Объём оперативной памяти достигает DDR4, а для хранения данных предусмотрен SSD объёмом до 1 Тбайт.



Что касается программной составляющей, оба ноутбука будут поставляться с предустановленным приложением OMEN Gaming Hub и голосовым помощником Amazon Alexa. Естественно, присутствует и поддержка Cortana. Кроме того, 14-дюймовая модель сможет похвастаться поддержкой китайского ассистента Xiaowei.

HP Pavilion x360 14 появится в продаже весной. 15-дюймовый лэптоп доступен с сегодняшнего дня по цене от $750.

(С) 3dnews.