Ноутбук Maingear Element Lite построен на платформе Intel Tiger Lake

27 мая 2021, 10:15

Компания Maingear анонсировала портативный компьютер премиального уровня Element Lite, построенный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

В качестве программной части применяется операционная система Windows 10.

В ноутбук установлен процессор Core i7-1165G7: чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Максимальная тактовая частота составляет 4,7 ГГц. Графическая подсистема использует ускоритель Intel Iris Xe.



Объём оперативной памяти LPDDR4-4266 достигает 16 Гбайт. Возможна установка твердотельного накопителя WD_Black SN850 Gen4 M.2 NVMe вместимостью 2 Тбайт или модуля Intel 660p Gen3 M.2 NVMe такой же ёмкости.

Дисплей размером 15,6 дюйма по диагонали обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD) и частотой обновления 60 Гц. Реализована поддержка сенсорного управления.



В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen3 и HDMI. Габариты составляют 355 × 230 × 14,9 мм, вес — 1,65 кг.

Портативный компьютер уже доступен для заказа по ориентировочной цене от 1399 долларов США.

(С) 3dnews.