Новый мини-лэптоп One Netbook получит процессор Intel Tiger Lake

14 декабря 2020, 11:45

Команда One Netbook готовит к выпуску новый ультракомпактный ноутбук: опубликованные тизер-изображения дают представление о ключевых технических характеристиках устройства.

One Netbook известна компьютерами компактного форм-фактора. До этого компания выпускала устройства с диагональю дисплея от 7 до 8,4 дюйма. На этот раз проектируется более крупный гаджет.



Один из тизеров сообщает об использовании 10,1-дюймового дисплея с узкими рамками. Очевидно, эта панель получит поддержку сенсорного управления, что позволит использовать мини-лэптоп в качестве планшета.



Аппаратной основой послужит платформа Intel Tiger Lake с процессором Core одиннадцатого поколения. Может быть задействован чип Core i7-1160G7, обладающий четырьмя вычислительными ядрами (до восьми потоков инструкций) с максимальной тактовой частотой 4,4 ГГц. В процессор также встроен графический ускоритель Intel Iris Xe.



В оснащение компьютера войдёт быстрый твердотельный накопитель PCIe 3.0 x4 NVMe, выполненный в виде модуля типоразмера М.2 2280, и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 или 802.11ax.