Трансформируемый мини-ноутбук One Mix 4 получил 10,1-дюймовый дисплей

21 января 2021, 12:45

Команда One Netbook готовит к выпуску ультракомпактный ноутбук One Mix 4: устройство, получившее трансформируемую конструкцию, поступит в продажу весной, но цена пока, к сожалению, не раскрывается.

Новинка наделена дисплеем размером 10,1 дюйма по диагонали. Применена сенсорная панель, а крышку можно вращать на 360 градусов для перевода лэптопа в планшетный режим использования.



Основа компьютера — аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Будут предлагаться модификации с четырёхъядерным процессором Core i5-1130G7 (до 4,0 ГГц) или Core i7-1160G7 (до 4,4 ГГц). Эти чипы поддерживают технологию многопоточности, а в их состав входит графический ускоритель Intel Iris Xe.



Экран обладает соотношением сторон 16:10, пиксельной плотностью 300 ppi (точек на дюйм), разрешением 2560 × 1600 пикселей и яркостью 320 кд/м2. Опционально будет предлагаться специальное перо для взаимодействия с сенсорной панелью. Предусмотрены клавиатура с подсветкой и крупный тачпад.



В арсенале новинки — твердотельный накопитель NVMe, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, слот microSD, три порта USB Type-C. Поддержка сотовой связи, судя по всему, не предусмотрена.

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