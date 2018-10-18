One Mix 2 Yoga – ноутбук с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой перьевого управления

18 октября 2018, 11:15

Малоизвестный нам стартап One Netbook «отметился» анонсом нового компактного ноутбука One Mix 2 Yoga.

Новинка получила сенсорный дисплей, диагональ которого только 7 дюймов. Разрешение экрана – 1200х1920 точек. Дисплей вращается на 360 градусов, а это, в свою очередь, позволяет переводить ПК из режима лэптопа в режим планшета.



В максимальной комплектации устройства в качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Intel Core M3-8100Y поколения Amber Lake Y, тактовая частота которого до 3,4 ГГц. Графика здесь Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ, а на твердотельном накопителе – до 512 ГБ.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI.

Емкость аккумулятора – 6500 мАч.Работает новинка под управлением Windows 10 Home.В продаже новинка появится по цене $620. Точная дата релиза пока не приводится.