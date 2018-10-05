Стартап Nuxcase представил самый странный корпус для настольного ПК

5 октября 2018, 13:15

Малоизвестный у нас шведский стартап Nuxcase «отметился» анонсом самого странного на наш взгляд корпуса для сборки настольного ПК.

Новинка получила название Chassi.



Данный продукт производителем позиционируется в роли решения для сборки настольного ПК небольшого форм-фактора на базе материнской платы mini-ITX и дискретного графического ускорителя длиной до 185 мм.



Отметим, что плата и видеокарта изначально должны быть смонтированы в специальной раме и только после чего задвигаются внутрь корпуса. Кроме того, предусмотрено место для блока питания в форм-факторе SFX.

Пользователь может установить два накопителя 2,5 дюйма.Высота процессорного кулера не должна превышать 60 мм.Новинка уже доступна в продаже по цене $45.